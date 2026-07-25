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Самый дорогой препарат против ВИЧ ушел из России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Таблетки
Фото: © Sibnet.ru

Самый дорогой препарат против ВИЧ «Эвиплера» ушел с российского рынка, его продавала американская компания Johnson & Johnson.

Минздрав РФ 15 июля отозвал регистрационное удостоверение на препарат, следует из опубликованных документов. Регистрация отменена по инициативе российского подразделения Johnson & Johnson, пишет «Коммерсантъ».

На такое решение повлияла доступность альтернативных терапевтических опций, а также «существенное снижение спроса на препарат», пояснил представитель компании изданию.

Закупки «Эвиплеры» снижались в последние годы — в 2025 году Минздрав и регионы закупили около 1,5 тысячи курсов «Эвиплеры» на сумму 384 миллионов рублей, в деньгах это на 9,2% меньше, чем годом ранее.

Курс «Эвиплеры» остается самым дорогим в терапии ВИЧ в России. В 2025 году его стоимость составила 252,9 тысячи рублей. «Эвиплера» относится к схемам второго ряда — эти препараты назначают, если первая схема перестала работать.

Сейчас на российском рынке представлены различные альтернативы «Эвиплеры» — «Биктарви», «Генвоя», «Делстриго», «Элпида комби». Ближайший к «Эвиплере» по стоимости «Биктарви» стоил в прошлом году 171,1 тысячу рублей за курс.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??