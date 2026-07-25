Самый дорогой препарат против ВИЧ ушел из России

Самый дорогой препарат против ВИЧ «Эвиплера» ушел с российского рынка, его продавала американская компания Johnson & Johnson.

Минздрав РФ 15 июля отозвал регистрационное удостоверение на препарат, следует из опубликованных документов. Регистрация отменена по инициативе российского подразделения Johnson & Johnson, пишет «Коммерсантъ».

На такое решение повлияла доступность альтернативных терапевтических опций, а также «существенное снижение спроса на препарат», пояснил представитель компании изданию.

Закупки «Эвиплеры» снижались в последние годы — в 2025 году Минздрав и регионы закупили около 1,5 тысячи курсов «Эвиплеры» на сумму 384 миллионов рублей, в деньгах это на 9,2% меньше, чем годом ранее.

Курс «Эвиплеры» остается самым дорогим в терапии ВИЧ в России. В 2025 году его стоимость составила 252,9 тысячи рублей. «Эвиплера» относится к схемам второго ряда — эти препараты назначают, если первая схема перестала работать.

Сейчас на российском рынке представлены различные альтернативы «Эвиплеры» — «Биктарви», «Генвоя», «Делстриго», «Элпида комби». Ближайший к «Эвиплере» по стоимости «Биктарви» стоил в прошлом году 171,1 тысячу рублей за курс.