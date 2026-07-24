Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Уровень безработицы, <...> по последним данным Росстата, составляет 2,1%», — приводит РИА Новости министра

Ранее Котяков отмечал, что в ближайшее время этот показатель закрепится на уровне 2,2-2,3%, глобальных изменений не будет.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что уровень безработицы в России — один из самых низких среди промышленно развитых стран.