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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Источник:
РИА Новости
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Центр занятости
Фото: © Sibnet.ru

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Уровень безработицы, <...> по последним данным Росстата, составляет 2,1%», — приводит РИА Новости министра

Ранее Котяков отмечал, что в ближайшее время этот показатель закрепится на уровне 2,2-2,3%, глобальных изменений не будет.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что уровень безработицы в России — один из самых низких среди промышленно развитых стран.

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