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Автомобилистов освободили от обязанности возить бумажный ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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ОСАГО
Фото: © Sibnet.ru

Водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если он оформил этот документ в электронном виде, соответствующее решение вынес Верховный суд. Он также не может быть оштрафован за отсутствие бумажной копии при управлении автомобилем.

Поводом для разбирательства стала история автомобилиста из Свердловской области. В октябре 2024 года мужчина ехал на машине Lada 219120, его остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов.

Полис гражданин оформил в цифровом формате, а бумажного варианта у него с собой не оказалось. Инспектор расценил это как нарушение и составил административный протокол по части 2 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях, выписав штраф в 500 рублей.

Россиянин не согласился с доводами инспектора и решил обжаловать решение. В высшей судебной инстанции установили, что на момент остановки у мужчины имелся действующий страховой полис, что подтвердили сведения из базы страховой компании.

Суд пришел к выводу, что состава правонарушения в действиях автомобилиста нет. Решением Верховного суда постановление инспектора ДПС и подтверждающие его решения областного и кассационного судов отменены.

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