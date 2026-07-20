Выплаты по ОСАГО достигли критического уровня

Уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел по итогам первой половины 2026 года в среднем составил 96,9%. Такой уровень является критическим, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая практически эквивалентна собранным страховым премиям. Это может привести к дестабилизации рынка, отметил глава союза.

При этом уровень выплат по ОСАГО с учетом выплат расходов на ведение дел выше 100% по итогам первых шести месяцев зафиксировали более чем в половине регионов страны. Наибольший уровень выплат по ОСАГО с учетом РВД отмечен в Республике Ингушетия — 265,2%.

В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край (180,6%) и Карачаево-Черкесская Республика (166,6%). Далее по списку следуют республики Марий Эл и Дагестан, Камчатский край, Республика Саха, Чеченская Республика, Хабаровский и Забайкальский края.

При превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности Уфимцев назвал высокую частоту ДТП и активную работу автоюристов в судах.

Центробанк ранее изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок.

Кроме того, при определении цены запчастей не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Максимальная компенсация по ОСАГО на сегодня составляет 500 тысяч рублей.

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