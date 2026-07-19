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Эксперт перечислил самые рискованные виды бизнеса в 2026 году

Источник:
«Газета.ру»
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Офис
Фото: © Sibnet.ru

Некоторые отрасли малого бизнеса находятся в зоне наибольшего риска и в них не стоит вкладываться, рассказала эксперт-практик в масштабировании бизнесов Елена Уварова.

Первая ниша, которую эксперт не рекомендует, —офлайн-кофейни и небольшие кафе формата «у дома без концепции». Рынок перенасыщен, аренда выросла, продукты подорожали, рассказала Уварова в интервью «Газете.ру».

Вторая нежелательная ниша — небольшие интернет-магазины широкого профиля. Время, когда можно было купить в Китае и продать на маркетплейсе, закончилось. Маркетплейсы выжимают селлеров комиссиями и штрафами.

Третья — барбершопы, классические парикмахерские и небольшие салоны красоты в спальных районах без сильного мастера-якоря. Конкуренция дикая, мастера уходят в частную практику.

Четвертая — мини-производства модной одежды и локальных брендов без сильного маркетингового бэкграунда. Классный продукт и красивые фотографии не дают продаж, если весь бюджет ушел на пошив, а не на трафик.

Пятая — образовательные онлайн-курсы «обо всем». Рынок инфобизнеса схлопывается, доверие подорвано, аудитория научилась отличать пустышку от содержания.

Ключевые факторы уязвимости одни и те же: высокая конкуренция при низком пороге входа, зависимость от арендодателя или платформы, отсутствие у владельца глубокой экспертизы в нише и расчет на «авось пойдет», заключила эксперт.

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Экономика #Рынок труда
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