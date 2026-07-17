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Кремль ответил на заявление Трампа о вмешательстве в выборы

Источник:
РБК
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Кремль
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Кремль решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела», — цитирует РБК Пескова.

Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию, Китай, Иран и КНДР «угрозами» для американской избирательной системы.

По его словам, данные разведки с января 2020 по июнь 2026-го показали, что «как минимум» перечисленные государства «обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру».

В июле 2025 года ЦРУ заявило, что оценка американской разведки относительно вмешательства России в выборы была составлена с многочисленными процедурными нарушениями и могла быть политически мотивированной.

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Политика #Мир
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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?

Tanatholog

Может, это наглецам с другого континента не стоит лезть на Иранские земли?