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Трамп обвинил Китай во взломе американских выборов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Китай получил несанкционированный доступ к данным 220 миллионов американских избирателей, заявил президент США Дональд Трамп в обращении к нации.

«Данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, украдены или похищены Китаем в результате хакерских атак», — сказал Трамп. По его словам, это была «самая масштабная в истории утечка данных» избирателей.

Эти данные включают имена, адреса, номера телефонов, партийную принадлежность и другую конфиденциальную информацию, необходимую для регистрации на выборах.

Трамп утверждает, что в 2018 году Китай предпринял шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а впоследствии — на президентские выборы 2020 года.

«Правительство Китая хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 года, поскольку я ввел против них таможенные пошлины», — сказал президент США.

Трамп обвинил спецслужбы в сокрытии данных. Он потребовал от национальной разведки, Минюста ФБР и ЦРУ расследовать, «как и почему была скрыта столь важная информация».

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