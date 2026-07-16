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Евросоюз запретил продажу туров в Россию

Источник:
РИА Новости
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Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Евросоюз запретил продажу туристических поездок в Россию, а также продвижение страны как направления для туризма. Соответствующее постановление ранее было принято Советом ЕС.

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в ЕС», — пояснил португальский юрист Алешандри Геррейру в комментарии РИА Новости.

По словам эксперта, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию, поэтому тем европейцам, которые все же решили посетить российские города, приходится самостоятельно организовывать путешествие.

Европейская комиссия также обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. При этом Россия не закрывает границы для европейцев, несмотря на санкции.

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