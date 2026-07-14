Escape from Tarkov погрузился во тьму

Студия Battlestate Games 14 июля выпустила обновление 1.0.6.5 для онлайн-шутера Escape from Tarkov, которое запускает в игре событие Blackout.

Действие ивента разворачивается в локации Лаборатория — в ее системе безопасности найдена уязвимость, из-за чего на объект обратили внимание бойцы Black Division. Игрокам предстоит отправиться на локацию с целью поиска секретных материалов.

Ключевая особенность события — отключение на локации электричества, из-за чего все выходы из нее стали заблокированы. Игроки могут покинуть локацию только через парковку и ангар, при этом для открытия ворот потребуется аварийный код.

Кроме этого, для комфортной игры на локации теперь жизненно необходимы приборы ночного видения. За прохождение Blackout геймеры получат уникальное новое достижение — «Уходим в темноту».