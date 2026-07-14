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Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Российская супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной, пикантный снимок появился в соцсетях звезды подиумов.

Шейк поделилась фотографиями с отдыха в Марокко — она прилетела туда с дочерью Леей, старшей сестрой Татьяной и ее тремя детьми. На одном из кадров супермодель полностью лежит в ванне с лепестками роз полностью обнаженной.

Ирина Шейк на отдыхе в Марокко
Ирина Шейк на отдыхе в Марокко
Фото: © соцсети Ирины Шейк

Ирина Шейк получила известность как первая российская модель, украсившая обложку престижного американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она регулярно принимает участие в показах и рекламных кампаниях главных мировых домов моды.

Известность россиянки за пределами подиума укрепили ее личные отношения с мировыми знаменитостями — у нее был пятилетний роман с одним из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду, а также четырехлетний брак с голливудской звездой Брэдли Купером.

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