Частные клиники и магазины станут маркировать в России

Медицинские клиники и магазины получат маркировку в России, сообщил глава Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.

«Мы совместно с "Общественной потребительской инициативой" прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», — сказал Дубин в интервью РИА Новости.

Среди критериев оценки — действующая медицинская лицензия, регистрация в системе «Честный знак» и операции с лекарствами за последние месяцы.

«Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в "серую" клинику», — отметил Дубин.

Аналогичный эксперимент проходит и в магазинах: сейчас его проводят в 40 точках по всей Москве.

Появление маркировки будет означать, что потребитель посещает место, которому можно доверять, добавил глава ЦРПТ.