НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Частные клиники и магазины станут маркировать в России

Источник:
РИА Новости
278 0
qr-код
Фото: © Magnific.com

Медицинские клиники и магазины получат маркировку в России, сообщил глава Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.

«Мы совместно с "Общественной потребительской инициативой" прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», — сказал Дубин в интервью РИА Новости.

Среди критериев оценки — действующая медицинская лицензия, регистрация в системе «Честный знак» и операции с лекарствами за последние месяцы.

«Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в "серую" клинику», — отметил Дубин.

Аналогичный эксперимент проходит и в магазинах: сейчас его проводят в 40 точках по всей Москве.

Появление маркировки будет означать, что потребитель посещает место, которому можно доверять, добавил глава ЦРПТ.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Врачи скорой помощи начнут работать по новому профстандарту
Как сжечь калории летом: игры и тренировки
Какой алкоголь можно пить в жару
Почему так приятно потягиваться по утрам
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Торговля
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Генсек НАТО обратился к России
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Конор Макгрегор
Макгрегор досрочно проиграл первый после возвращения бой
Армия Ирана
Иран атаковал военные американские объекты в пяти странах
Сборная Аргентины на ЧМ по футболу-2026
Аргентина стала четвертым полуфиналистом на ЧМ
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
37
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
24
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
19
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
18
Путин объяснил удары по НПЗ попыткой создать нервозную обстановку