Кремль заявил о расширении буферной зоны на Украине

Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать <...> буферную зону», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Москва остается открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.



Президент Владимир Путин заявлял, что создание зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях идет планово. Но он предупредил, что она станет еще больше, если противник продолжит атаковать российскую инфраструктуру.