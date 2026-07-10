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Кремль заявил о расширении буферной зоны на Украине

Источник:
РИА Новости
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать <...> буферную зону», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Москва остается открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.

Президент Владимир Путин заявлял, что создание зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях идет планово. Но он предупредил, что она станет еще больше, если противник продолжит атаковать российскую инфраструктуру.

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