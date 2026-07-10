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Иркутские власти захотели ввести электронные очереди на АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС
Фото: © телеграм-канал губернатора Иркутской области

Власти Иркутской области рассматривают возможность введения электронных очередей на автозаправках, чтобы упорядочить отпуск топлива в условиях дефицита,, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо», — написал Кобзев в телеграм-канале.

По его словам, вопрос прорабатывается совместно с IT-сообществом региона, варианты уже тестируют несколько местных разработчиков. Губернатор добавил, что о реализации этой меры сообщит дополнительно.

Дефицит топлива в Иркутской области обострился в конце июня и, по данным властей, на пике превышал 80%. В регионе действует режим повышенной готовности. Лимит на количество топлива составляет 20-30 литров в зависимости от сети, отпуск в канистры не производится.

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Экономика #Недра и ТЭК #Иркутск
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