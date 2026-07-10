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Комика-иноагента Слепакова объявили в розыск

Источник:
Sibnet.ru
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Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ)
Фото: Ханин, Александр Михайлович / CC BY-SA 4.0

Следствие по уголовному делу о нарушении обязанностей иностранного агента против комика Семена Слепакова (признан иноагентом в РФ) завершено, он объявлен в розыск, сообщил Следственный комитет.

Слепаков в течение года дважды привлекался к административной ответственности за несоблюдение закона о деятельности иноагента. В одной из соцсетей он опубликовал пост без маркировки о статусе иноагента.

«Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. По ходатайству следствия в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Музыканта заочно арестовали в апреле 2026 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Слепаков был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Основанием для этого решения, по данным ведомства, послужили получение артистом финансирования из-за рубежа, его антивоенная позиция в отношении событий на Украине, а также негативные высказывания в адрес российских граждан.

В 2022 году Слепаков переехал в Израиль, где до сих пор проживает.

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