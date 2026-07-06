Украинские беспилотники впервые сбили над Омской областью, сообщил губернатор региона Виктор Хоценко в понедельник, 6 июля.

«Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам», — написал Хоценко в телеграм-канале.

Глава региона попросил не подходить к обломкам, не вести фото- и видеосъемку.

В следующем сообщении он написал, что нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска.

Сегодня же впервые были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Омска.

В Омске находится Омский НПЗ. Предприятие перерабатывает более 22 миллионов тонн нефти в год и играет ключевую роль в обеспечении топливом Сибири, Урала и Дальнего Востока.