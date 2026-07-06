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Новосибирский губернатор поручил чиновникам экономить топливо

Источник:
Sibnet.ru
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Автозаправка
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал подчиненных принять разумные меры для экономии топлива — в автопарках органов власти и подведомственных организаций, это заявление он сделал на совещании в понедельник, 6 июля

«Там, где можем, поджаться и сэкономить. Это нужно сделать: меньше организовывать выездных общих совещаний, поменьше командировок с длительными поездками», — цитирует Травникова пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, ситуация остается напряженной. Это связано отчасти с сокращением объемов производства на заводах различных видов топлива, с другой стороны — потребительским ажиотажем. На этом фоне многие независимые нефтрейдеры не имеют возможности приобрести топливо по прежним ценам: могут приобрести только по завышенным на оптовых рынках или не могут приобрести вообще.

В регионе для организации бесперебойной работы служб жизнеобеспечения на АЗС сети «Газпромнефть» с 3.00 до 5.00 и с 12.00 до 15.00 дня обеспечена приоритетная заправка экстренных, коммунальных служб, общественного транспорта в Новосибирске, Бердске, Искитиме.

Графики показали эффективность, отметил губернатор. Он поблагодарил водителей, пропускавших вне очереди машины скорой помощи и мусоровозы.

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Экономика #Недра и ТЭК #Новосибирск
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