Новосибирский губернатор поручил чиновникам экономить топливо

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал подчиненных принять разумные меры для экономии топлива — в автопарках органов власти и подведомственных организаций, это заявление он сделал на совещании в понедельник, 6 июля

«Там, где можем, поджаться и сэкономить. Это нужно сделать: меньше организовывать выездных общих совещаний, поменьше командировок с длительными поездками», — цитирует Травникова пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, ситуация остается напряженной. Это связано отчасти с сокращением объемов производства на заводах различных видов топлива, с другой стороны — потребительским ажиотажем. На этом фоне многие независимые нефтрейдеры не имеют возможности приобрести топливо по прежним ценам: могут приобрести только по завышенным на оптовых рынках или не могут приобрести вообще.

В регионе для организации бесперебойной работы служб жизнеобеспечения на АЗС сети «Газпромнефть» с 3.00 до 5.00 и с 12.00 до 15.00 дня обеспечена приоритетная заправка экстренных, коммунальных служб, общественного транспорта в Новосибирске, Бердске, Искитиме.

Графики показали эффективность, отметил губернатор. Он поблагодарил водителей, пропускавших вне очереди машины скорой помощи и мусоровозы.