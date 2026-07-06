Омская область сняла запрет на продажу топлива в канистры

Власти Омской области отменили ограничение на отпуск топлива в канистры на АЗС, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в понедельник, 6 июля.

«Приняли решение снять запрет на отпуск топлива в канистры. Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры исходя из ранее установленных лимитов», — написал Хоценко в телеграм-канале.

В регионе с 23 июня действуют лимиты на топливо: не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассе лимит по бензину составляет также 40 литров, дизельного топлива — 200 литров.

По словам губернатора, вопрос топливного обеспечения региона держат на постоянном контроле.

В Омске расположен Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» — один из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия составляет около 20,5 миллиона тонн нефти в год.