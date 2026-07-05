НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Какие вакансии ищут зумеры

Источник:
РИА Новости
181 0
Девушка ищет работу
Фото: © Magnific.com
Зумеры в России в 2026 году чаще всего искали работу инженера, электрика и администратора, выяснили эксперты «Авито Работы».

«Молодежь сегодня рассматривает широкий спектр карьерных возможностей: от инженерно-технических специальностей до сферы услуг и общественного питания», — сказал РИА Новости директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Молодежь в возрасте 18-24 лет в первом полугодии стала в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика. Молодые специалисты, работая на этой позиции, рассчитывали получать в среднем 113 600 рублей в месяц.

Также зумеры стали вдвое чаще размешать резюме по специальности инженера производственно-технического отдела — того, кто разрабатывает техдокументацию и занимается планированием производственных мощностей. Средние зарплатные ожидания составили 106 050 рублей в месяц.

Третьей самой востребованной специальностью у российской молодежи стало администрирование. Зумеры стали размещать резюме на позицию администратора почти вдвое чаще, а ожидаемый уровень дохода составил 54 850 рублей в месяц.

От сантехника до флориста

В первом полугодии почти вдвое вырос спрос со стороны зумеров на позиции электрика и садовника. Средние зарплатные ожидания на эти специальности составили 91 170 рублей в месяц и 53 100 рублей в месяц.

Помимо этого, в 1,9 раза вырос «зумерский» спрос на позиции специалиста по продажам (ожидаемая зарплата — 44 500 рублей в месяц), сантехника (91 750 рублей в месяц) и повара (65 530 рублей в месяц).

Зумеры также стали в 1,8 раза чаще размещать резюме на должность флориста, ожидая получать примерно 50 000 рублей в месяц, и продавца консультанта с зарплатой в 50 750 рублей в месяц.

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Глава Минтруда назвал самый востребованный возраст на рынке труда
Новый закон впервые защитит трудовые права стажеров
Началась четырехдневная рабочая неделя
Средняя зарплата больше 200 тысяч рублей отмечена в пяти отраслях
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Российский корвет отогнал от танкера корабль береговой охраны ФРГ
Производитель дронов для ВСУ купил киевскую квартиру Артемия Лебедева
Новую серию «Дома Дракона» рекордно оценили
Новосибирская область ограничила заправку с 3.00 до 5.00
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль
Кремль заявил, что помощь Запада Киеву выльется в большую войну
Армия России
Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки
Путин и Трамп
Кремль сообщил о разговоре Путина и Трампа
Здание МИД России
МИД назвал страны с высоким уровнем русофобии
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

andrei703333

Требуется закон. О обязательном ношении медалей одновременно всех удостоенных наград. На пиджаке спереди,...

Uynachalnica

Ну, это уже неуважение к такому занятому человеку! Вручали бы, хотя бы по две сразу! Чтобы сэкономить...

_ASUS__

дак а чё немецкий корабль курс сменил ? ... он же исполняет санкционные решения своих властей верно ......

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...