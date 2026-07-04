Власти Кузбасса открыли АЗС самообслуживания при одном условии

Автоматические заправки возобновили работу в Кемеровской области с субботы, 4 июля, также власти определились с количеством литров в канистру, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

«Соблюдайте правила — заливать топливо допускается только в бак (40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива). В случае несоблюдения обозначенных условий заправки самообслуживания принудительно снова закроют», — написал Середюк в телеграм-канале.

На АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла» будут отпускать топливо по следующей схеме: 40 литров бензина на руки, из которых 10 литров можно залить в канистру.

Середюк в пятницу, 3 июля, выкладывал видео, в котором рассказывал, что в Кузбассе нет проблем с бензином. На трассовой заправке были все виды топливо и очереди из пяти машин.