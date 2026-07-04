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Новосибирские власти назвали «значительным» число закрытых АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области, на работающих наблюдаются очереди, сообщил замгубернатора региона Олег Клемешов в субботу, 4 июля.

Ситуация с топливообеспечением в регионе остается напряженной. Но общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме, приводит пресс-служба правительства Новосибирской области слова чиновника.

«В сети "Газпромнефть" с целью увеличения точек отпуска топлива возобновлена работа части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений», — сообщил Клемешов.

Приоритет на заправках отдают общественным, специальным, коммунальным службам, автомобилям скорой помощи, общественного транспорта.

Проблемы с обеспечением топливом в Новосибирске и области начались 1 июля. Большая часть независимых АЗС закрылась, оставшиеся продают топливо по завышенным ценам. К АЗС «Газпромнефти» стоят многокилометровые очереди, часть заправок закрыта из-за отсутствия бензина. 

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Топ комментариев

_ASUS__

дак а чё немецкий корабль курс сменил ? ... он же исполняет санкционные решения своих властей верно ......

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...

Tanatholog

Опять людей за дураков держат.На что цена выше, на то и спрос сильнее упал.Цены растут, доходы-нет. Вот...

andrei703333

Мало кого в Москве интересует Иркутск, думаешь просто так сюда кобзева поставили губером