Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области, на работающих наблюдаются очереди, сообщил замгубернатора региона Олег Клемешов в субботу, 4 июля.

Ситуация с топливообеспечением в регионе остается напряженной. Но общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме, приводит пресс-служба правительства Новосибирской области слова чиновника.

«В сети "Газпромнефть" с целью увеличения точек отпуска топлива возобновлена работа части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений», — сообщил Клемешов.

Приоритет на заправках отдают общественным, специальным, коммунальным службам, автомобилям скорой помощи, общественного транспорта.



Проблемы с обеспечением топливом в Новосибирске и области начались 1 июля. Большая часть независимых АЗС закрылась, оставшиеся продают топливо по завышенным ценам. К АЗС «Газпромнефти» стоят многокилометровые очереди, часть заправок закрыта из-за отсутствия бензина.