Как делают УЗИ капибарам. ВИДЕО

Капибары из Московского зоопарка прошли плановое УЗИ. Грызуны сами приходят на процедуру, сообщила пресс-служба учреждения.

«Благодаря регулярным тренировкам и доверию к киперам, самые большие грызуны добровольно приходят на процедуру. Ни наркоза, ни паники: ветеринары находят подход к каждому пациенту, терпеливо завоевывая их доверие», — говорится в сообщении зоопарка.

Капибара, или водосвинка — самый крупный грызун в мире, обитающий в Центральной и Южной Америке. Взрослая особь достигает длины до 140 сантиметров, ее высота в плечах — около 60 сантиметров. Вес взрослой капибары варьируется от 35 до 65 килограммов.

Ведет полуводный образ жизни, прекрасно плавает и ныряет. Держатся небольшими группами или одиночно. Отличается спокойным характером, не проявляет агрессию без необходимости и легко идет на контакт с человеком.