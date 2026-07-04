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Как делают УЗИ капибарам. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Капибары из Московского зоопарка прошли плановое УЗИ. Грызуны сами приходят на процедуру, сообщила пресс-служба учреждения.

«Благодаря регулярным тренировкам и доверию к киперам, самые большие грызуны добровольно приходят на процедуру. Ни наркоза, ни паники: ветеринары находят подход к каждому пациенту, терпеливо завоевывая их доверие», — говорится в сообщении зоопарка.

Капибара, или водосвинка — самый крупный грызун в мире, обитающий в Центральной и Южной Америке. Взрослая особь достигает длины до 140 сантиметров, ее высота в плечах — около 60 сантиметров. Вес взрослой капибары варьируется от 35 до 65 килограммов.

Ведет полуводный образ жизни, прекрасно плавает и ныряет. Держатся небольшими группами или одиночно. Отличается спокойным характером, не проявляет агрессию без необходимости и легко идет на контакт с человеком.

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Топ комментариев

_ASUS__

дак а чё немецкий корабль курс сменил ? ... он же исполняет санкционные решения своих властей верно ......

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...

Tanatholog

Опять людей за дураков держат.На что цена выше, на то и спрос сильнее упал.Цены растут, доходы-нет. Вот...

andrei703333

Мало кого в Москве интересует Иркутск, думаешь просто так сюда кобзева поставили губером