Депутат обвинила министров в замалчивании топливного кризиса

Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) обвинила правительство в замалчивании топливного кризиса.

«Ну почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры?» — написала Останина в телеграм-канале.

Депутат задалась вопросом и о молчании министра сельского хозяйства, так как «страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно...»

В конце поста Останина рассказала, как недавно ехала в такси во Владимирской области и водитель в +29 ездил без кондиционера с открытым окном. По его словам, со включенным кондиционером из-за цены топлива он ничего не заработает.

Вице-премьер РФ Александр Новак 1 июля заявил, что внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. По его словам, дефициты случаются на отдельных заправках. Перебои, связанные с изменениями логистики, быстро устраняются.