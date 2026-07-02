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Новосибирские власти признали проблемы с топливом

Источник:
Sibnet.ru
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Очередь на АЗС «Газпромнефть» в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Ситуация с топливом в Новосибирской области становится напряженной, власти ведут переговоры о наращивании поставок, сообщили пресс-служба правительства региона и губернатор Андрей Травников.

«Ситуация с поставками топлива осложняется. <…> Прошу жителей области планировать свои поездки с учетом складывающейся обстановки», — написал Травников в канале в «Максе».

Глава региона поделился результатами заседания оперативного штаба. На нем замгубернатора Олег Клемешов сообщил, что ситуация «становится более напряженной», власти видят «и очереди на АЗС, и закрытые заправки».

По словам чиновника, это связано с сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков независимым сетям, и ряд независимых АЗС остановил деятельность.

«Во-вторых, значительное влияние оказывает возникший ажиотажный спрос. По оценкам участников рынка ежедневный отпуск бензина вырос до 1,5 раз от обычного уровня», — отметил Клемешов.

Замгубернатора заявил, что на крупнейшей в регионе сети автозаправочных станций «Газпром нефть» обеспечен полный ассортимент топлива, цены удерживаются на прежнем уровне. Временное отсутствие любого из видов топлива оперативно восстанавливается по мере прибытия и разгрузки автоцистерн

Власти Новосибирской области ведут переговоры с Минэнерго России, ПАО «Газпром нефть» о наращивании поставок всех видов топлива в регион, чтобы обеспечить потребность независимых нефтетрейдеров и компенсировать возросший спрос со стороны жителей и организаций.

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Экономика #Недра и ТЭК #Торговля #Новосибирск
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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

_ASUS__

до последнего украинца само собой

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...