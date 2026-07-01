Небо над Венесуэлой после страшного землетрясения окрасилось в кроваво красный цвет, перепугав жителей страны, которые увидели в этом плохой знак.

Некоторые жители решили, что это плохой знак, так как недавно на Венесуэлу обрушились два мощных землетрясения, в результате которых погибли почти 2 тысячи человек, пишут местные СМИ.

На самом деле небо стало красным в Венесуэле из-за так называемого рэлеевского рассеяния, приводит телеканал VTV мнение ученых.







После землетрясения в атмосферу попали большие объемы пыли, песка и иных микроскопических частиц. Через них проникают в основном волны, соответствующие красным и оранжевым спектрам света.



В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда которых, по оценке Геологической службы США, достигала 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943.