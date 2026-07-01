Экс-мэр Новосибирска пожаловался на отсутствие бензина

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился отсутствием бензина на одной из АЗС города и заподозрил картельный сговор.

«АЗС возле дома, где живу и часто заправляюсь 95-м. Ноли на табло! "Сухой счет" не в нашу пользу!» — написал Локоть в телеграм-канале, приложив фотографию.

Экс-мэр отметил, что и по официальной, и по неофициальной версии бензин есть в достаточном количестве, поэтому он заподозрил картельный сговор.

«Кому-то очень выгодно поддерживать дефицит горючего и взвинчивать цены. <…> Ситуация, очевидно, ненормальная! Требуется немедленное вмешательство ФАС и прокуратуры!» — призвал Локоть.

В Новосибирской области с 24 июня введены лимиты на топливо: 40 литров бензина и 80 литров дизеля, разрешена заправка в канистры. В соцсетях публиковали видео, как на некоторых АЗС стоят длинные очереди.