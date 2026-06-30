Продажи текилы резко подскочили в России

Продажи текилы в этому году в России увеличились на четверть, она стала алкоголем с самыми быстрорастущими продажами, рассказали участников рынка.



В январе—мае 2026 года розничные продажи текилы в России увеличились на 26%, до 154,59 тысяч декалитров, приводит «Коммерсантъ» данных участников алкогольного рынка.

По словам президента компании Ladoga Вениамина Грабара, причина — ввоз большого объема напитков бренда Olmeca по параллельному импорту. После скопления в огромном количестве на складах импортеров и дистрибуторов эта продукция начала поступать в торговые сети с минимальной наценкой, пояснил он.

Также причинами взрывного роста стали эффект низкой базы и продажи «псевдотекилы», добавил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

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Как отметила вице-президент компании D.I.S.T. Spirits Алевтина Хасанова, российские производители активно выпускают напитки на основе высококачественного спирта с добавлением натуральных ароматизаторов вроде экстракта агавы. Это позволяет добиться узнаваемого вкуса, заметно снижая цену, что делает местную продукцию более конкурентоспособной.



По мнению Московского, текила имеет заметный потенциал на российском рынке, но главным ограничением является ее высокая стоимость. Сейчас в России только две компании имеют официальную лицензию на выпуск текилы: Luding Group и Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл».