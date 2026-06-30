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Shaman объяснил развод в Год семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Shaman (Ярослав Дронов)
Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) не пошел на «сделку с совестью» — так высказался о разводе с пиарщицей Еленой Мартыновой в Год семьи, каким был провозглашен 2024-й.

«Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть. Я был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку», — заявил Shaman на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

По его словам, у него есть сердце, «которому не прикажешь». По его словам, именно в конце Года семьи — декабре 2024 — он начал отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. «Фактически, в Год семьи я создал новую семью», — сказал он.

Мартынова была второй женой Дронова, они поженились в 2017 году. Именно супруга отвечала за сценический имидж певца. Первым браком артист был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, с которой у него есть дочь.

Shaman объявил о разводе в сентябре 2024 года. Тогда в соцсетях виновницей распада пары сочли Мизулину, опубликовавшую в тот же день видео с большим букетом цветов.

Shaman и Мизулина официально сообщили об отношениях в марте 2025 года. В ноябре того же года поженились, церемония бракосочетания состоялась в Донецке.

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