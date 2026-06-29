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Пропавшую в Кемерове девочку нашли убитой на кладбище

Источник:
Sibnet.ru
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Задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кемерове
Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области

Пропавшую в Кемерове 12-летнюю девочку нашли убитой на кладбище, задержан 54-летний рецидивист, сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Следственный комитет РФ.

Школьница днем 25 июня ушла из дома на улице Правопритомской и не вернулась. Телефон ребенка оказался выключен, последняя активность в сети была зафиксирована тем же утром. Мать обратилась в отдел полиции «Кировский» с заявлением о пропаже только 27 июня — на вторые сутки после исчезновения девочки.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти на кладбище в Кировском районе Кемерова. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжег тело.

Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Кемеровской области смогли выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина вышел из тюрьмы в мае 2026 года.

Подозреваемого задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

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