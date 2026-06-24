Измазавших ядом машину подростков осудили за покушение на военного

Двое подростков, пытавшиеся отравить российского военного в Новосибирске, измазав его машину ядом, осуждены за покушение на убийство и проведут в колонии по пять лет каждый, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, двое подростков согласились на убийство военного за денежное вознаграждение от украинских спецслужб и получили от них три емкости с опасными химическими веществами. Днем 26 июля 2025 года они нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида принадлежащего мужчине автомобиля ядовитую смесь, сняв действия на мобильный телефон.

Подозреваемых задержали оперативники ФСБ, в чьей разработке они находились. Военнослужащий, имя которого не раскрывается, не пострадал.

По данным источников «Ъ-Сибирь», молодым людям заплатили около 16 тысяч рублей, поступившие на открытый ими криптокошелек. Они использовали яд, который проникает через кожу и вызывает острую сердечную недостаточность.

Новосибирский суд признал подростков виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30,пунктов «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму), и приговорил каждого к пяти годам в воспитательной колонии. Вину они не признали.