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Измазавших ядом машину подростков осудили за покушение на военного

Источник:
Sibnet.ru
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Подростки, обвиняемые в покушении на убийство военного
Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Двое подростков, пытавшиеся отравить российского военного в Новосибирске, измазав его машину ядом, осуждены за покушение на убийство и проведут в колонии по пять лет каждый, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, двое подростков согласились на убийство военного за денежное вознаграждение от украинских спецслужб и получили от них три емкости с опасными химическими веществами. Днем 26 июля 2025 года они нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида принадлежащего мужчине автомобиля ядовитую смесь, сняв действия на мобильный телефон.

Подозреваемых задержали оперативники ФСБ, в чьей разработке они находились. Военнослужащий, имя которого не раскрывается, не пострадал.

По данным источников «Ъ-Сибирь», молодым людям заплатили около 16 тысяч рублей, поступившие на открытый ими криптокошелек. Они использовали яд, который проникает через кожу и вызывает острую сердечную недостаточность.

Новосибирский суд признал подростков виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30,пунктов «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму), и приговорил каждого к пяти годам в воспитательной колонии. Вину они не признали.

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Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

rumatam

вот он еще один "союзник".......