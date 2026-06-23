Новосибирская область примет решение о введении ограничений на топливо

Новосибирская область ограничит продажу бензина «для недопущения спекулятивного спроса», решение должны выработать в течение вторника, 23 июня, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение. Поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу», — написал Травников в телеграм-канале.

Проблем по запасам и по работе заправок в области нет, доложил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов в понедельник, 22 июня.

«Заправки работают стабильно, отпускают ГСМ, запасы топлива такие же, как и в предыдущий период. Планы поставок достаточны», — сказал он.

Повысились оптовые цены, что связано с ситуацией на бирже, отметил Рягузов. По этому поводу министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу.

Со вторника, 23 июня, ограничения на продажу топлива действуют в Омской области: 40 литров бензина, 80-200 литров дизеля, заправка в канистры на АЗС приостановлена.