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Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году

Источник:
Sibnet.ru
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Замглавы МИД России Александр Грушко
Замглавы МИД России Александр Грушко
Фото: Совет Федерации / CC BY 4.0

АТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал Грушко в интервью «Известиям».

Он отметил, что между НАТО и ЕС с военной точки зрения разница уже небольшая в части агрессивных устремлений в отношении Москвы, а их главная задача — добиться стратегического поражения России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» предупредил, что прямое столкновение между НАТО и Россией может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

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Политика #Мир #Военная политика
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