Лавров предупредил о риске ядерного конфликта России и НАТО

Прямое столкновение между НАТО и Россией может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России написал статью для издания Politico Europe. Но редакция в последний момент отказалась ее публиковать. Материал обнародовала пресс-служба МИД России.
Лавров описал свое видение сложившейся ситуации во взаимоотношениях Европы и России. «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», — говорится в его статье.
Глава МИД написал, что страны Евросоюза хотят
достигнуть «боеготовности» для конфликта с Россией в Европе к 2030 году и
рассматривают Украину как основу будущих вооруженных сил ЕС, автономных от США
и НАТО.
Лавров подчеркнул, что сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями».