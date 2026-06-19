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Лавров предупредил о риске ядерного конфликта России и НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Прямое столкновение между НАТО и Россией может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России написал статью для издания Politico Europe. Но редакция в последний момент отказалась ее публиковать. Материал обнародовала пресс-служба МИД России.

Лавров описал свое видение сложившейся ситуации во взаимоотношениях Европы и России. «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», — говорится в его статье.

Глава МИД написал, что страны Евросоюза хотят достигнуть «боеготовности» для конфликта с Россией в Европе к 2030 году и рассматривают Украину как основу будущих вооруженных сил ЕС, автономных от США и НАТО.

Лавров подчеркнул, что сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями».

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