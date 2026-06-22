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Вьетнам изменил правила въезда для туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Вьетнам изменил правила въезда для туристов
Фото: Chris Lewis / CC BY 3.0

Вьетнам с 22 июня 2026 года вводит обязательную электронную карту прибытия для туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Новое правило будет действовать во всех международных аэропортах страны. Электронную анкету необходимо заполнить на портале миграционной службы Вьетнама максимум за 72 часа до въезда, форма доступна на русском языке.

Туристам нужно указать паспортные данные, сведения о визе, а также информацию о сроках и месте пребывания во Вьетнаме. После отправки анкеты система сформирует QR-код, его нужно предъявить сотруднику пограничного контроля по прибытии.

Требование распространяется на всех россиян, которые посещают страну по безвизовому режиму сроком до 45 дней, а также на обладателей электронных виз. Исключение сделано только для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

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