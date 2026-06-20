Песчаные пляжи Анапы откроют пляжный сезон

Роспотребнадзор по итогам анализа проб воды и грунта одобрил открытие 58 пляжей Анапы, сообщила пресс-служба правительства. Еще десять пляжей в настоящее время проходят экспертизу.

Пляжный сезон открыли на пляжах, проводивших отсыпку дополнительного слоя чистого песка после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Ранее для отдыхающих открыли галечные пляжи.

В последнее время на Черноморском побережье не было зафиксировано новых мазутных загрязнений. Космические снимки не выявили выбросов нефтепродуктов в районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

ЧП произошло 15 декабря 2024 года. В Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов.

В итоге 141 пляж Анапы признали непригодными для отдыха, весь прошлый год они были закрыты. С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в специализированные организации вывезено более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Остальные песчаные пляжи будут открываться поэтапно по мере завершения работ по отсыпке чистым песком и получения необходимых заключений об их безопасности.