АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»

АвтоВАЗ разработал автомобили скорой медицинской помощи на базе нового бренда SKM, сообщил официальный паблик предприятия «На заводе». В основе моделей SKM — китайские фургоны.

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Минивэн SKM M7 «Медслужба» построен на базе пассажирской версии. В салоне установлена складная медицинская каталка и предусмотрено место для двух медицинских укладок. При необходимости перевозки лежачего больного салон всего за 45 секунд трансформируется в трехместный вариант.

SKM M7 — заднеприводный минивэн с габаритами 4890х1850х1995 миллиметров и колесной базой 3185 миллиметров, рассчитан на полную массу 2180 килограммов. Это позволяет использовать модель для работы в узких дворовых территориях и на закрытых паркингах торговых центров. Машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 137 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач

Автомобиль SKM M9 в сообществе назвали универсальной базой для создания «скорых» с различным набором медоборудования. В салоне свободно размещаются пациент на каталке и медперсонал.

«Автоматическая коробка передач и передняя независимая подвеска, обеспечивающие высокую плавность хода, а также запас внутреннего пространства позволяют не только сопровождать больного, но и обеспечивать оказание ему медицинской помощи, в том числе и во время движения», — говорится в посте.

SKM M9 — переднеприводный минивэн с габаритами 5364х2030х2420 миллиметров и колесной базой 3366 миллиметров, рассчитан на полную массу 3500 килограммов. Машина оснащена двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и девятиступенчатым «автоматом».

Сейчас основа российского парка карет скорой медицинской помощи — автомобили семейства «Газель», а в регионах УАЗ «Буханки».