Какие поезда самые быстрые в мире. ФОТО

Скоростные поезда — это не просто способ быстрого перемещения. Сегодня такие составы — показатель статуса технологической сверхдержавы. Создают и эксплуатируют самые быстрые поезда всего несколько стран на планете.

Shinkansen

Абсолютный мировой рекордсмен среди поездов — японский маглев Shinkansen серии L0. В ходе испытаний в 2015 году состав из семи вагонов с пассажирами достиг невероятной скорости в 603 километра в час.

Главный секрет — технология магнитной левитации, она позволяет поезду буквально парить над рельсовым полотном, устраняя трение. Сверхскоростной поезд разработали для будущей сверхскоростной линии между Токио и Осакой.

TGV V150

Французский TGV удерживает официальный рекорд скорости для колесных поездов на обычных рельсах. Специально модифицированный состав TGV под названием V150 в 2007 году разогнался до 574 километров в час.

Для рекорда на специальном участке уложили усиленные рельсы, в контактную сеть подали повышенное напряжение, а в качестве локомотива использовали сразу два головных и три моторных вагона. Серийные TGV разгоняются до 320 километров в час.

Shanghai Maglev

Это самый быстрый коммерческий поезд на магнитном подвесе. Он соединяет центр Шанхая с международным аэропортом Пудун. Shanghai Maglev разгоняется до скорости 431 километра в час и преодолевает расстояние в 30 километров за семь минут.

Шанхайская линия — единственная в мире высокоскоростная коммерческая линия для поездов, использующих принцип магнитной левитации. Ее построили в 2004 году, стоимость 30-километрового участка превысила 1,3 миллиарда долларов.

Fuxing Hao

Самые быстрые колесные поезда на регулярных рейсах — китайские Fuxing Hao, в среднем они развивают скорость в 350 километров в час. Скоростной рекорд для этого флагмана составляет 402 километра в час.

Основной маршрут работы Fuxing Hao — самая загруженная высокоскоростная магистраль Китая Пекин — Шанхай протяженностью 1318 километров. Поезд преодолевает это расстояние всего за 4 часа 28 минут.

«Сапсан»

Самый быстрый регулярный поезд в России — «Сапсан». Разработан немецким концерном Siemens специально под российские стандарты на флагманской платформе Velaro. Его скоростной рекорд составляет 291 километр в час.

Секрет высокой скорости — в конструкции состава. Каждый вагон в «Сапсане» имеет тяговые двигатели, что обеспечивает высокую динамику. В реальной эксплуатации скорость «Сапсана» ограничена по соображениям безопасности — он разгоняется максимум до 250 километров в час.