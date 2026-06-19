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Какие поезда самые быстрые в мире. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Скоростные поезда — это не просто способ быстрого перемещения. Сегодня такие составы — показатель статуса технологической сверхдержавы. Создают и эксплуатируют самые быстрые поезда всего несколько стран на планете.

Shinkansen

Абсолютный мировой рекордсмен среди поездов — японский маглев Shinkansen серии L0. В ходе испытаний в 2015 году состав из семи вагонов с пассажирами достиг невероятной скорости в 603 километра в час.

Японский маглев Shinkansen серии L0 на испытаниях
Японский маглев Shinkansen серии L0 на испытаниях
Фото: Saruno Hirobano / CC BY-SA 3.0

Главный секрет — технология магнитной левитации, она позволяет поезду буквально парить над рельсовым полотном, устраняя трение. Сверхскоростной поезд разработали для будущей сверхскоростной линии между Токио и Осакой.

TGV V150

Французский TGV удерживает официальный рекорд скорости для колесных поездов на обычных рельсах. Специально модифицированный состав TGV под названием V150 в 2007 году разогнался до 574 километров в час.

TGV V150 устанавливает рекорд
TGV V150 устанавливает рекорд
Фото: Alain Stoll / CC BY-SA 2.0

Для рекорда на специальном участке уложили усиленные рельсы, в контактную сеть подали повышенное напряжение, а в качестве локомотива использовали сразу два головных и три моторных вагона. Серийные TGV разгоняются до 320 километров в час.

Shanghai Maglev

Это самый быстрый коммерческий поезд на магнитном подвесе. Он соединяет центр Шанхая с международным аэропортом Пудун. Shanghai Maglev разгоняется до скорости 431 километра в час и преодолевает расстояние в 30 километров за семь минут.

Shanghai Maglev на регулярном рейсе
Shanghai Maglev на регулярном рейсе
Фото: Max Talbot-Minkin / CC BY 2.0

Шанхайская линия — единственная в мире высокоскоростная коммерческая линия для поездов, использующих принцип магнитной левитации. Ее построили в 2004 году, стоимость 30-километрового участка превысила 1,3 миллиарда долларов.

Fuxing Hao

Самые быстрые колесные поезда на регулярных рейсах — китайские Fuxing Hao, в среднем они развивают скорость в 350 километров в час. Скоростной рекорд для этого флагмана составляет 402 километра в час.

Fuxing Hao CR400AF отправляется в рейс
Fuxing Hao CR400AF отправляется в рейс
Фото: MNXANL / CC BY-SA 4.0

Основной маршрут работы Fuxing Hao — самая загруженная высокоскоростная магистраль Китая Пекин — Шанхай протяженностью 1318 километров. Поезд преодолевает это расстояние всего за 4 часа 28 минут.

«Сапсан»

Самый быстрый регулярный поезд в России — «Сапсан». Разработан немецким концерном Siemens специально под российские стандарты на флагманской платформе Velaro. Его скоростной рекорд составляет 291 километр в час.

«Сапсан» на линии между Москвой и Петербургом
«Сапсан» на линии между Москвой и Петербургом
Фото: Shilpy Arora / CC BY-SA 4.0

Секрет высокой скорости — в конструкции состава. Каждый вагон в «Сапсане» имеет тяговые двигатели, что обеспечивает высокую динамику. В реальной эксплуатации скорость «Сапсана» ограничена по соображениям безопасности — он разгоняется максимум до 250 километров в час.

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se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

velam

Так если вс Ирана уничтожены, что тогда Америка просто не веведет войска и не возьмет под контроль все?...

number10

IMEI меняется программкой с права root admin. Глупости все это.

vova97

а чё так после выборов то надо было прям перед выборами провести