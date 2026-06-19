Стартовали продажи автомобилей Volga

Продажи автомобилей возрожденного бренда Volga начанаются в пятницу, 19 июня. Это три модели — два кроссовера K40 и K50 и седан C50.

Все модели — аналоги китайских автомобилей Geely. Их производят в Нижнем Новгороде, на тех мощностях, которые прежде использовались для выпуска Volkswagen и Skoda.

«На старте количество официальных дилерских центров составит 25-30 штук. К концу года планируем порядка 130 дилеров во всех ключевых городах страны. Половина из них уже отобрана и находится на стадии запуска», — говорила в интервью «Российсклава бренда Татьяна Фадеева.

Volga C50 — седан с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 или 200 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. В список оснащения входят: светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа и ряд других опций. Стоимость — от 2,899 миллиона рублей.

Фото: © Volga

Volga K40 — среднеразмерный кроссовер с передним или полным приводом. Будет доступен с двумя двигателями на выбор: 1,5-литровым агрегатом мощностью 147 лошадиных сил или 2,0-литровым мотором, развивающим 200 лошадиных сил. Может комплектоваться семиступенчатым «роботом» или восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Среди опций — двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и аудиосистема с 11 динамиками. Стоимость — от 2,749 миллиона рублей.

Фото: © Volga

Крупный полноприводный кроссовер Volga K50 — флагман линейки с 2,0-литровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом». В перечень оснащения вошли панорамная крыша, контурная подсветка интерьера, премиальная аудиосистема с 12 динамиками. Стоимость — от 4,199 миллиона рублей.

Фото: © Volga

Бренд Volga восходит к оригинальной марке «Волга» (ГАЗ), существовавшей в СССР и России с 1956 по 2010 год. Советские легковые автомобили среднего и представительского класса стали культовыми. В 2000-х была выпуска попытка седана Volga Siber на платформе Chrysler. Идеологическое возрождение состоялось в конце 2023 года, концепты новой линейки основывались на моделях Changan, но партнерство не состоялось.