РЖД запустили новый туристический поезд «В Долину Нарзанов», его пассажиры посетят четыре известных города-курорта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Туристический состав отправляется из Москвы, после чего делает суточные остановки на станциях популярных бальнеологических курортов, известных еще с царских времен — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск.

Продолжительность тура — четыре дня и четыре ночи. Участники путешествия прогуляются по старинным паркам, увидят знаковые исторические места и попробуют целебные воды. В Железноводске будет возможность пройтись по сказочной Каскадной лестнице.

В Ессентуках путешественники посетят Воронцовскую аллею и знаменитые Императорские ванны, в Кисловодске — Долину роз и здание Главных нарзанных ванн. Пятигорск позволит погрузиться в историю жизни поэта Лермонтова и увидеть «Итальянские термы».

Первый рейс в настоящее время уже в пути, второй отправится из Москвы 21 октября. Стоимость тура начинается от 36 тысяч рублей. В состав поезда включены вагоны люкс, СВ и купе, вагон-бар и уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной.