Шурыгину отправили под домашний арест еще в мае

Суд в Москве назначил домашний арест блогеру Диане Шурыгиной (после замужества — Шляниной) по делу об изготовлении и распространении порнографии. Заседание проходило в мае.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шляниной на срок до 19 июля», — цитирует ТАСС пресс-службу Троицкого суда Москвы.

Ранее стало известно, что в квартире блогера прошли обыски. Шурыгиной вменяется распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору (пункт «а», части 3 статьи 242 УК РФ). Ей грозит до шести лет колонии.

Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в телепрограмме «Пусть говорят», где рассказала об изнасиловании. Вела блоги в соцсетях и на платформе OnlyFans. Два года была замужем за оператором Андреем Шляниным, затем у нее были отношения с предпринимателем Денисом Ребровым и криптоинвестором Святославом Гусевым. Последний написал заявление в полицию, что подозревает экс-возлюбленную в краже денег и дорогостоящей техники на сумму 2,8 миллиона рублей.