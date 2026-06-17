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Шурыгину отправили под домашний арест еще в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Диана Шурыгина
Фото: © vk.com/dshurygina_official

Суд в Москве назначил домашний арест блогеру Диане Шурыгиной (после замужества — Шляниной) по делу об изготовлении и распространении порнографии. Заседание проходило в мае.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шляниной на срок до 19 июля», — цитирует ТАСС пресс-службу Троицкого суда Москвы.

Ранее стало известно, что в квартире блогера прошли обыски. Шурыгиной вменяется распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору (пункт «а», части 3 статьи 242 УК РФ). Ей грозит до шести лет колонии.

Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в телепрограмме «Пусть говорят», где рассказала об изнасиловании. Вела блоги в соцсетях и на платформе OnlyFans. Два года была замужем за оператором Андреем Шляниным, затем у нее были отношения с предпринимателем Денисом Ребровым и криптоинвестором Святославом Гусевым. Последний написал заявление в полицию, что подозревает экс-возлюбленную в краже денег и дорогостоящей техники на сумму 2,8 миллиона рублей.

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Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...

pepelmetal

Интересно в украинских ресторанах уже есть блюдо с названием "киев в собственном дыму", ну или почтовая...

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣