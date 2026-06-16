Редчайшее «облако апокалипсиса» накрыло Небраску. ВИДЕО

Редчайшее атмосферное явление засняли в небе над Небраской — так называемую грозовую суперячейку. Видео гигантской облачной структуры появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно огромное вращающееся облако, а происходящее напоминает сцену из фильма-катастрофы. Грозовые суперячейки неофициально называют «облаками апокалипсиса» за свой пугающий и мрачный облик.

Суперячейка считается одним из самых опасных типов грозовых облаков — такие образования способны порождать мощные торнадо, катастрофические шквалы, крупный град, затяжные ливни и смерчи.

Если обычная гроза «живет» около часа и быстро затухает из-за того, что дождь охлаждает восходящий поток, то суперячейка разделяет зоны подъема воздуха и выпадения осадков, поэтому может существовать и непрерывно усиливаться до шести часов и более.

Распознать суперячейку на небе можно по ее уникальной структуре, напоминающей гигантский космический корабль или слоеный пирог. При этом самым опасным признаком считается «облако-стена» — из нее обычно рождаются торнадо.