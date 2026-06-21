Запад не задумывается о том, что останется от Украины после окончания боевых действий, пишет бывший офицер британской разведки, аналитик Фрэнк Ледвидж, отметив, что Киеву придется заплатить очень высокую цену, чтобы компенсировать потери.

«Россия сохраняет за собой способность наносить ущерб такого масштаба, с которым Украине не сравниться. Никто не возьмется предсказывать, как долго Украина сможет нести такие потери в борьбе с противником с населением более чем втрое большим, чьи промышленные ресурсы гораздо богаче, а казна пополняется за счет экспорта нефти и газа», — отмечает аналитик в своей статье, опубликованной в The European Conservative

По его словам, масштабы демографического кризиса на Украине, чье население стремительно сокращалось даже до конфликта, достигли катастрофы. Миллионы людей уже покинули страну, еще миллионы находятся на территории, подконтрольной России.

«Восстановление страны обойдется во многие сотни миллиардов евро. Даже если предположить, что бич коррупции искоренен, хотя это маловероятно, украинскому государству потребуется еще десятки миллиардов в год просто для оказания самых базовых услуг», — указал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пять причин: почему СВО длится так долго

Он задался вопросом: откуда возьмутся эти деньги? «Налоги с разрушенной экономики? Продажа беспилотников? Мысль, что так или иначе удастся заставить заплатить Россию, — скорее, беспочвенный оптимизм, чем трезвая оценка. Или, получается, счета будет оплачивать Европа? — пишет Ледвидж.



«Сегодня все слишком много говорят о том, сколько русских гибнет на поле боя, и слишком мало о том, что останется от Украины, когда кровопролитие, наконец, прекратится», — заключил аналитик.