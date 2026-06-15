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Konami закрыла доступ к своим играм российским геймерам

Источник:
Sibnet.ru
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Компьтерные игры
Фото: © Sibnet.ru

Японская Konami закрыла онлайн-сервисы для игроков из России и Белоруссии, ограничения вступили в силу 15 июня 2026 года, сообщается на официальном сайте компании.

Доступ заблокирован по IP-адресу. Все функции, требующие авторизации через учетную запись KONAMI ID, перестали работать. Официальной причины отключения разработчик не назвал, лишь поблагодарил игроков.

Уведомления о прекращении работы получили игроки eFootball, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Yu‑Gi‑Oh! Duel Links, а также Yu‑Gi‑Oh! Master Duel. Пользователи отметили, что смена региона Steam или KONAMI ID не помогает, так как блокировка привязана к IP‑адресу.

Параллельно для пользователей из России была закрыта загрузка eFootball из App Store, Google Play, PlayStation Store и Microsoft Store, а также создание новых учетных записей и перенос игровых данных.

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Топ комментариев

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...