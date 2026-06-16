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Семейная ипотека получит дифференцированную ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Мироград
Фото: © Sibnet.ru

Дифференцированная семейная ипотека заработает в России с 1 июля 2026 года. Ее окончательные параметры зависят от количества детей и будут объявлены кабмином в ближайшие дни.

Суть нововведения — чем больше детей в семье, тем ниже должна быть ставка по ипотечному кредиту.

Сейчас она составляет 6% годовых для всех регионов и семей России. Изменения предусматривают, что для семей с тремя и более детьми ставка снизится до 4%. Для семей с двумя детьми ставка останется на прежнем уровне.

При этом для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10–12% — примерно вдвое относительно нынешней. Однако в любом случае процент по кредиту останется значительно ниже стандартных ипотечных ставок банков.

Кроме сниженной ставки, многодетные семьи получат дополнительные льготы — для них снизят первоначальный взнос, который в настоящее время должен составлять не менее 20% от стоимости жилья.

Логика изменений — программа должна влиять на рождаемость, а не только на объем выдач. Новые правила ориентированы на демографический результат, а не субсидирование строительной отрасли.

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Экономика #Квадраты
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