Стартует второй сезон реалити-шоу «Мастера игры»

Второй сезон реалити-шоу «Мастер игры» стартует на телеканале ТНТ 13 июня. Участники снова встретятся в Марокко, разделятся на команды «светлых» и «темных», чтобы в глобальном противостоянии решить, кому достанется главный приз.

Шоу стартует в 19.00 по московскому времени, новые эпизоды будут выходить на телеканале ТНТ по субботам. Количество серий пока не раскрывается. Первый сезон состоял из двенадцати эпизодов.

«Мастер игры» — российская адаптация всемирно известного формата реалити The Traitors («Предатели»). Оригинальное шоу появилось в Нидерландах в 2021 году и быстро стало международным феноменом.

Все участники заселяются на роскошную виллу в Марокко, роли распределяет загадочный Мастер — ведущий, который наблюдает за конкурсантами и тайно руководит всем происходящим на шоу. Послания от Мастера участникам передает помощник.

Всего участников будет 17 — среди них актеры, звезды отечественного шоу-бизнеса, спортсмены, популярные блогеры. В шоу традиционно участвуют герои другой хитовой франшизы ТНТ — «Битвы экстрасенсов».

По каким правилам играют

Правила шоу во многом напоминают популярную «Мафию». Все игроки делятся на две команды — «светлых» и «темных». Задача «светлых» — вычислить «темных», которые в это время стараются уничтожить соперников и не попасть под подозрение.

За успешное прохождение заданий участники зарабатывают деньги, которые отправляются в общий банк. Если хотя бы одному «темному» удается дойти до финала шоу, денежный приз забирает он. В случае победе «светлых» они делят приз между собой.

Первый сезон «Мастера игры» выходил на ТНТ летом 2025 года. Победителем сезона стал актер Денис Власенко, игравший за «темных». Устранив всех «светлых», он получил призовой банк в 10 миллионов рублей.