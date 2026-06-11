Крупное и древнее кладбище китов нашли в Индийском океане

Самое крупное и самое глубокое кладбище китов с останками возрастом около 5,3 миллиона лет обнаружено в юго-восточной части Индийского океана, в зоне разлома Диамантина, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Скопление китовых останков имеет протяженность 1,2 тысячи километров и залегает на глубине до семи километров. Во время 32 погружений на глубоководном аппарате Fendouzhe исследователи зафиксировали пять современных «падений китов» и останки 476 ископаемых китообразных.

«Падение кита» — туша животного, опустившаяся на дно океана. Она становится источником пищи и местом обитания для глубоководных организмов — от офиур до костеедных червей и моллюсков, связанных с хемосинтезом.

Среди находок — череп клюворылого кита Pterocetus benguelae возрастом около 5,3 миллиона лет и останки нового вида Pterocetus diamantinae. Самая крупная обнаруженная туша представляла собой скелет антарктического малого полосатика длиной около пяти метров.

Ученые предложили объяснение необычной концентрации погибших животных. Дно в зоне Диамантина имеет сложный V-образный рельеф, который как бы «собирает» и «удерживает» падающие туши на ограниченной площади.

Киты регулярно проходят через этот регион во время миграций или обитают рядом с ним, а глубоководные представители клюворыловых иногда погибают прямо во время кормления или из-за физиологического стресса при экстремальных погружениях.



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