Вещи обнаружили в зоне поисков семьи Усольцевых

Вещи найдены в зоне возобновленных поисков семьи Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года, их исследуют на принадлежность семье, сообщило региональное СУ СК РФ.

Поиски шли с 4 по 9 июня, в них участвовали около 80 человек. Они обследовали около 1 тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.

Большая часть территории обследовали с помощью беспилотных летательных аппаратов, они вели видеосъемку.

Но туристы не обнаружены, поиски приостановлены. Результаты проанализируют, после чего примут решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путём обследования отдельных локальных участков местности.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года направились в несложный туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В тот день к вечеру резко испортилась погода и похолодало. Поиски начались 30 сентября.

В Сети озвучивались разные предположения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну и криминала. Приоритетная версия следствия — несчастный случай.