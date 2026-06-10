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За сколько можно купить хорошее российское вино

Источник:
РИА Новости
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Вино
Фото: © Sibnet.ru

Россияне могут приобрести хорошее отечественное вино от 759 рублей за бутылку, а вино для особого события — от 3,5 тысячи рублей, рассказал эксперт по винам Илья Волошин.

«Всегда есть такое понятие, как соотношение цены и качества. Я считаю, что за 750 рублей можно найти хорошее российское вино на ужин, это будет точно натуральное», — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Хорошее игристое вино для такого же случая будет стоить около тысячи рублей. Если мы говорим какое-то особое игристое, по классическому методу шампанизации, хорошее начинается от полутора до пяти тысяч рублей. Если мы хотим вино под особенное событие, то тут рассматриваем от 3,5 тысячи рублей», — уточнил Волошин эксперт.

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Он обратил внимание при выборе российского вина нужно искать на этикетке крупными буквами надпись «ЗГУ», — защищенное географическое указание. По его словам, это российский аналог французского знака качества AOC (Appellation d'Origine Contrôlée).

«Если вы видите эту надпись на бутылке, значит, это гарантия того, что вино сделано из российского винограда, выращенного на территории России, российским же производителем, и оно 100% натуральное. Оно 100% хорошее. Эта надпись является гарантией качества», — заключил эксперт.

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