Дом музыканта-иноагента Андрея Макаревича попал под обстрел в Израиле

Дом музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) попал под обстрел в Израиле, сообщила его супруга Эйнат Кляйн.

По словам Кляйн, по пути домой в пригороде израильской Хайфы у них над головами прошел «восхитительный салют из Ирана», после чего они, включая сына Эйтана, около 40 минут пролежали на обочине, пока не стихли взрывы.

Вернувшись домой, они увидели очаги возгорания, разбитое окно в детской и куски металла в саду. Никто из членов семьи не пострадал. Службы экстренного реагирования, по словам Кляйн, прибыли мгновенно и в «чудовищном количестве».

«Такого количества внимания со стороны служб безопасности я давно не помню — красавчики буквально все приехали молниеносно, мы даже не успели все шланги с водой задействовать», — написала супруга Макаревича.

Атака на дом Макаревича произошла на фоне резкой эскалации ирано-израильского противостояния. Вечером 7 июня Иран вновь выпустил ракеты по территории Израиля после израильского удара по южным пригородам Бейрута, который в Тегеране назвали пересечением красной черты.