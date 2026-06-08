Тихий сверхзвуковой самолет X-59 впервые «пробил» звуковой барьер

Экспериментальный самолет X-59, созданный специально для малошумных полетов на сверхзвуковой скорости, впервые преодолел звуковой барьер, сообщила пресс-служба NASA.

Летчик-испытатель Джим «Клю» Лесс взлетел с авиабазы Эдвардс в Калифорнии и разогнал X-59 до скорости около 1,1 Маха (порядка 1300 километров в час).

Экспериментальный самолет спроектирован так, чтобы преодолевать звуковой барьер, издавая лишь негромкий хлопок вместо оглушительного грохота. Во время этого полета рядом с ним летел самолет сопровождения F‑15. Грохот истребителя полностью перекрыл шум X‑59.

В ближайшее время самолет совершит первый полет на скорости 1,4 Маха (свыше 1485 километров в час) и высоте около 16 800 метров. Именно эта скорость станет крейсерской для X-59.

Он специально пролетит над несколькими городами, что собрать данные о том, как люди воспринимают его шум. NASAпередаст эти данные регулирующим органам США и других стран, чтобы помочь выработать новые научно обоснованные нормы по шуму и создать условия для будущего рынка сверхзвуковых коммерческих авиарейсов над сушей.

Сверхзвуковой самолет X-59 — главный элемент программы QueSST (Quiet Supersonic Transport — бесшумный сверхзвуковой транспорт). Цель программы — вернуть сверхзвук в гражданскую авиацию.