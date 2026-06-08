НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Рэпер-иноагент Моргенштерн официально сменил имя и веру

Источник:
Sibnet.ru
494 0
Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ)
Фото: © телеграм-канал MORGENSHTERN

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) сменил имя и прошел обряд обращения в иудаизм.

Музыкант прошел процедуру гиюра (еврейский религиозный суд) и официально стал евреем, сообщил телеграм-канал «Голос Израиля», опубликовав видео с участием музыканта.

Новое имя Алишера Моргенштерна — Исраэль Йегуда Моргенштерн. Рэпер смену религии не комментировал.

Моргенштерн — уроженец Уфы, по данным СМИ, наполовину русский, наполовину башкир. Артист утверждал, что его мать — еврейка.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Собчак заявила о гомофобии среди чиновников
Мизулина написала донос на Собчак
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отказался от фамилии отца
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении
Президент Украины Владимир Зеленский
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
Нурлан Сабуров
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ)
Рэпер-иноагент Моргенштерн официально сменил имя и веру
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Самое обсуждаемое
33
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
13
Силуанов похвастался финансовым суверенитетом России
12
Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет
11
Крым прекратил свободную продажу бензина
11
Школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ