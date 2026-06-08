Рэпер-иноагент Моргенштерн официально сменил имя и веру

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) сменил имя и прошел обряд обращения в иудаизм.

Музыкант прошел процедуру гиюра (еврейский религиозный суд) и официально стал евреем, сообщил телеграм-канал «Голос Израиля», опубликовав видео с участием музыканта.

Новое имя Алишера Моргенштерна — Исраэль Йегуда Моргенштерн. Рэпер смену религии не комментировал.

Моргенштерн — уроженец Уфы, по данным СМИ, наполовину русский, наполовину башкир. Артист утверждал, что его мать — еврейка.